Более 2000 семей Мордовии выбрали видеонаблюдение от «Ростелекома»

Цифровым сервисом «Видеонаблюдение» от «Ростелекома» в Республике Мордовия пользуются свыше 2000 семей. В 2019 году преимущества услуги оценили свыше 1000 абонентов компании, а уже в первом полугодии этого года видеонаблюдение выбрали около 800 жителей квартир и частных домов.

При помощи интеллектуальной камеры абонент может наблюдать за происходящим в доме. В случае проникновения посторонних гаджет отправит уведомление на мобильный телефон владельца. Управлять устройствами легко со смартфона, компьютера или планшета через личный кабинет. Записи хранятся в облаке провайдера до 30 дней. Видеонаблюдение работает от Wi-Fi-сети любого оператора.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Сервис вселяет уверенность, что в наше отсутствие дом в порядке, а близкие в безопасности. Чаще всего видеокамеры приобретают в сезон летних отпусков и зимних каникул. Умное решение выручит, если нужно присмотреть за детьми или пожилыми родителями, проконтролировать работу няни или строительной бригады и проверить домашних питомцев. Видеонаблюдение на придомовой территории поможет проследить за играющими ребятами, выбрать парковочное место и обеспечить сохранность автомобиля».

Мария Васильева, жительница Ромоданово:

«Видеонаблюдение от “Ростелекома” нас очень выручает, когда мы с мужем на работе, а с детьми остается няня. Мы в любое время можем посмотреть, как она играет с ними, чем кормит, и спросить у малышей, всё ли у них хорошо. Это легко сделать с помощью микрофона, который встроен в камеру. Если всё в порядке – нам спокойно».

Узнать об услуге «Видеонаблюдение» и оставить заявку на приобретение видеокамер можно на сайте «Ростелекома» https://www.rt.ru, по бесплатному телефону 8 800 1000 800 или в офисах продаж и обслуживания компании.