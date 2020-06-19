Старошайговский район: семьям с детьми оказывают поддержку в консультационном центре

В рамках реализации регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей» нацпроекта «Образование» на базе детского сада «Радуга» Краснослободского района работает центр оказания психолого-педагогической, методической и консультативной помощи гражданам, имеющим детей. Здесь родители могут получить квалифицированную помощь педагога-психолога, учителя-логопеда, методиста, воспитателей. Консультационный центр является базовой площадкой и для Старошайговского района.

Услуги центра особенно востребованы родителями детей, которые не посещают дошкольное учреждение. Работа специалистов нацелена на формирование у них представлений об этапах развития личности ребенка и на оказание им помощи в понимании этого развития, на применение полученных знаний в процессе воспитания, на содействие освоению навыков анализа детских поступков, понимания их мотивации.

Консультации оказываются по предварительной записи в очной или дистанционной форме. Консультативная помощь оказывается как в стенах детского сада, так и по месту жительства получателя услуги. Возможна выездная консультация. Помощь родителям осуществляется на безвозмездной основе.

В центр могут обратиться: родители детей до 7 лет, не посещающих / посещающих дошкольные образовательные учреждения; детей с особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями здоровья, одаренных детей); несовершеннолетних, получающих образование в семье.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.