Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»

Проект позволит снизить смертность от болезней системы кровообращения в Мордовии с 413,1 на 100 тысяч населения в 2017 г. до 403 случаев на 100 тысяч населения к 2024 году. Эти показатели планируется достичь путем снижения смертности от инфаркта миокарда с 24,8 до 19 на 100 тысяч населения, а также за счет снижения смертности от острого нарушения мозгового кровообращения с 68,4 до 52,4 случаев на 100 тысяч населения.

В 2019 году в рамках проекта проводилось переоснащение регионального сосудистого центра Мордовской республиканской центральной больницы и первичного сосудистого отделения на базе Комсомольской межрайонной больницы.

Проект также предполагает обучение специалистов мультидисциплинарных бригад Регионального сосудистого центра на базе федеральных учреждений.

В 2020 году на реализацию проекта предусмотрено 136,352 млн руб.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.