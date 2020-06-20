Народные приметы на 21 июня подскажут, к какой погоде следует готовиться

Народные приметы на 21 июня подскажут, к какой погодной обстановке следует готовиться.

Несколько столетий назад в народной среде было принято воспринимать в качестве некой абсолютной правды поверье, которое гласит, что с двадцать первого дня лета начинается сезон гроз. Это означает, что после рассматриваемого дня существенно увеличивается вероятность проливных дождей, сопровождаемых грозам.

Люди, жившие в былые времена, полагали, что 21 июня следует быть готовым к тому, что дождь может пойти в любой момент.

Крупная роса, имеющая место утром 21 июня, народными приметами называется позитивным сигналом о хорошем урожае льна и конопли.