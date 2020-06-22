Большеберезниковский район: культурно-досуговый центр – участник конкурса Фонда кино

Открытый после реконструкции в прошлом году культурно-досуговый центр Большеберезниковского района продолжает работу над своим обновлением. В 2020 году КДЦ подал заявку на конкурсный отбор Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии с целью получения субсидии для оснащения кинозала на 40 мест с премьерным показом фильмов.

Как сообщил заведующий отделом культуры, спорта и делам молодежи А.Е. Губанищев, проделана большая подготовительная работа, и есть все основания ожидать положительный результат.

С 30 июня начнется рассмотрение заявок и непосредственно конкурсный их отбор. В случае вхождения Большеберезниковского КДЦ в число победителей конкурса, новое оборудование будет установлено уже к новогодним праздникам. Обязательным условием для обладателей субсидии является демонстрация отечественных фильмов в объеме не менее половины от всех кинокартин.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.