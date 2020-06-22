Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Борьба с онкологическими заболеваниями»

В рамках проекта в 2020 г. продолжается закупка оборудования для переоснащения Республиканского онкологического диспансера, ведется строительство поликлиники.

Запланировано проведение информационно-коммуникационной кампании по профилактике онкологических заболеваний, а также мероприятий направленных на психосоциальную поддержку пациентов с онкозаболеваниями.

К 2024 году проект позволит снизить смертность от новообразований, в том числе от злокачественных, до 168 случаев на 100 тысяч населения. Этот показатель планируется достичь путем снижения одногодичной летальности больных со злокачественными новообразованиями с 22,8% в 2017 г. до 19% в 2024 году. А также за счет увеличения удельного веса больных со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете 5 лет и более, с 53,2% в 2017 г. до 57 в 2024 г. Доля злокачественных новообразований, выявленных на ранних стадиях (I-II стадии), будет увеличена с 56,1% в 2017 г. до 62 % в 2024 г.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.