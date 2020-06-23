Народные приметы на 24 июня подскажут, следует ли готовиться к обильным дождям

С помощью народных примет на 24 июня можно определить, ожидается ли в ближайшее время выпадение осадков.

Несколько столетий назад люди для составления прогноза погода ориентировались на собственные наблюдения за состоянием окружающей среды и закономерности, выявленные в ходе данного бдения. В былые времена считалось, что утренняя духота, наблюдающаяся 24 июня, представляет собой верный признак того, что на протяжении нескольких ближайших дней будут иметь место обильные дожди.

Теплая погода, имеющая место в ночь на 24 июня, народными приметами называется предвестником отменного урожая.

Стелящийся по воде туман в этот день приметы, дошедшие из глубины веков, трактуют в качестве сигнала о хорошем урожае грибов.