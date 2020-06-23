«Ростелеком» установил тепловизор в агрохолдинге «Талина» в Мордовии

«Ростелеком» установил стационарный тепловизионный пункт на проходной мясоперерабатывающего комбината «Атяшевский» агрохолдинга «Талина». Высокоточный удаленный и бесконтактный мониторинг температуры тела позволит минимизировать риски распространения любых инфекций на территории предприятия.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«Тепловизоры от “Ростелекома” успешно применяются для обеспечения безопасности здоровья, особенно при неблагоприятной эпидемиологической обстановке. Поэтому установка тепловизора в МПК “Атяшевский”, через проходную которого проходит много людей, – необходимая мера для защиты сотрудников предприятия и уменьшения риска распространения вирусной инфекции».

Стационарные тепловизоры автоматически измеряют температуру тела сотрудников, а полученные данные выводятся на монитор охраны.

Николай Вишняков, старший специалист службы безопасности МПК «Атяшевский»:

«Утром через проходную предприятия проходят около 600 сотрудников. Стационарный тепловизионный пункт помогает одновременно бесконтактно измерять температуру у нескольких десятков человек. Система в считанные секунды сканирует входящих и выдает на экран цветовой маркер. Зеленый квадрат показывает, что человек здоров, красный сигнализирует, что температура работника выше нормы. У тепловизора есть и звуковое оповещение. Сотрудник охраны предлагает повторно пройти через тепловизионный пункт и в случае подтверждения отправляет работника под наблюдение медиков».

Тепловизионный пункт состоит из термографической камеры, сирены и регистратора. Преимущества системы – высокая точность измерения, составляющая до 0,5 ºС, быстрый скрининг, дальность измерения от 1,5 до 2,5 м, возможность выбора зоны контроля, запись архива в видимом и инфракрасном диапазонах спектра и гибкая настройка температурного порога.

Тепловизионное решение «Ростелекома» может быть рекомендовано предприятиям ТЭК, АПК, пищевой и перерабатывающей промышленности, здравоохранения, образования, транспорта и другим.

Подробную информацию об услуге можно узнать на сайте «Ростелекома» https://teplovizor.rt.ru/ или по бесплатному номеру телефона 8 800 200 3000.