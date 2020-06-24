Народные приметы на 25 июня подскажут, будут ли ближайшие дни солнечными

Народные приметы на 25 июня помогут узнать, порадуют ли ближайшие дни солнечной погодой.

Несколько столетий назад людьми, которые на регулярной основе следили за состоянием окружающей среды, а также изучали взаимосвязь между различными метеорологическими обстановками, было сформулировано правило, гласящее, что яркое звездное небо, имеющее место в ночь на 25 июня, следует воспринимать в качестве предвестника того, что на протяжении ближайших дней будет наблюдаться солнечная погода.

Туман, наблюдающийся 25 июня, народные поверья трактуют в качестве предвестия о том, что в ближайшее время дождей не будет.

Кроме того, в былые времена считалось, что именно после 25 июня наступает пик летней жары.

Также стоит отметить, что с 25 июня день идет на убыль, а темное время суток переходит к росту.