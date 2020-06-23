Большеигнатовский район: ремонт дороги Саранск – Ромоданово - Большое Игнатово продолжается

В 2019 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проведен капитальный ремонт дороги Саранск – Ромоданово - Большое Игнатово на 94-100 км в Большеигнатовском районе (участок у села Протасово).

Были выполнены работы по устройству основания дорожного полотна, уложено покрытие из асфальтобетона, присыпаны обочины, обустроены съезды, посадочные площадки и заезды, тротуары. Участок дороги обустроен дорожными знаками, сигнальными столбиками, нанесена дорожная разметка, установлен автопавильон.

В этом году ремонт дороги продолжился. Предстоит отремонтировать 3 км 100 метров. Работы продолжает выполнять тот же подрядчик – ООО «МАПО-Транс». По словам руководителя организации Александра Калякова, укладка асфальтового покрытия завершена. Осталось укрепить обочины, сделать водосбросные сооружения, остановочные карманы, провести благоустройство (знаки, разметки).

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.