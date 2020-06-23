Национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Региональный проект «Промышленный экспорт»

Основным результатом реализации регионального проекта является увеличение экспорта конкурентоспособной промышленной продукции к 2024 г. по сравнению с 2017 г. в 2 раза, что составит 332 млн долл. США.

За 2019 год объем экспорта конкурентоспособной промышленной продукции составил 246,5 млн долл. США, что составляет 118,5% по сравнению с запланированным целевым показателем в 208,3 млн долл.

В федеральный перечень производителей регионального значения, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности (КППК), вошли 11 предприятий республики: ЗАО «Плайтерра», «Оптиковолоконные Системы», ООО «Мордоввторсырье», ПАО «Электровыпрямитель», ООО «Сарансккабель-Оптика», АО «Лидер-Компаунд», ООО «ЭМ-КАБЕЛЬ», ОАО «Саранский завод «Резинотехника», ПАО «Саранский приборостроительный завод», ООО «ВКМ-Сталь», АО «Рузхиммаш».

В рамках заключенных соглашений с Минпромторгом России о реализации КППК организации привлекут на льготных условиях финансовые средства в коммерческих банках на общую сумму более 5,8 млрд руб., что позволит увеличить экспортную выручку на 76,6 млн долл. США к 2024 году.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.