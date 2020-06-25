Ковылкинский район: новые ФАПы будут открыты в Новом Лепьеве и в Самозлейке

В рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Ковылкинском районе в текущем году появятся амбулатория с дневным стационаром на 10 мест в с. Троицк, а также ФАПы в с. Новое Лепьево и с. Самозлейка.

Кроме того, в рамках развития системы первичной медико-санитарной помощи району выделен мобильный ФАП. Стоимость медпункта на колесах – почти 6,7 млн. руб.

Внешне – это автобус «ПАЗ», однако в нем есть все необходимое оборудование, чтобы оказать первичную медицинскую помощь, взять анализы, провести осмотр пациента. Мобильный ФАП оснащен компьютерной техникой, аппаратами ЭКГ, ИВЛ, лабораторией, гинекологическим креслом.

Пациенты смогут за несколько минут узнать уровень сахара, гемоглобина и холестерина в крови, пройти ЭКГ. Сдать другие анализы можно будет без поездки в поликлинику: для транспортировки биоматериала в медпункте на колесах есть специальный холодильник.

Мобильный ФАП в первую очередь будет обслуживать те села и деревни, в которых нет медпунктов. Кроме того, принимать пациентов в передвижном ФАПе смогут не только фельдшеры, но и врачи поликлиники. Подобный опыт работы в районе уже имеется. Выезды в сельские поселения осуществляются на передвижном «Центре здоровья». Они позволяются выявлять заболевания на ранней стадии.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.