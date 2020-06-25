Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Главная цель проекта — снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП. Кроме того, в числе главных показателей — увеличение к 2024 году количества самозанятых граждан (с учетом введения специального налогового режима) до 2 776 человек.

В 2019 году принято Постановление Правительства РМ «О создании рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике Мордовия».

В 2020 году продолжается реализация мероприятий по обеспечению доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.