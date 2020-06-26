«Ростелеком» расширил оптическую сеть в районах Мордовии

«Ростелеком» построил 33 километра оптики в двух районах Республики Мордовия. Гигабитные линии связи появились в селе Бобылевские Выселки Краснослободского района и районном центре Ромоданово. Возможность подключить цифровые сервисы компании получили около двух тысяч семей.

Теперь сельчане могут пользоваться интернетом на скорости до 200 Мбит/с, смотреть более 260 каналов интерактивного телевидения Wink и управлять просмотром. По запросу клиента сотрудники компании помогут подключить интеллектуальное видеонаблюдение и систему «Умный дом» для безопасности жилья и контроля за придомовой территорией.

Сергей Толстограев, директор филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком»:

«В этом году мы продолжим строить оптическую сеть в районах республики. Новая инфраструктура связи появится в пяти селах и в районах частной застройки Саранска. Доступ к цифровым сервисам получат еще свыше трех тысяч жителей республики».

При использовании технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network – гигабитная пассивная оптическая сеть) волоконно-оптический кабель проводится в дом абонента. Именно это гарантирует стабильную скорость передачи данных и высокое качество сервисов.

Дмитрий Елисеев, житель села Бобылевские Выселки:

«Благодаря гигабитному интернету и сети Wi-Fi мы легко скачиваем музыку и видео, смотрим телевидение Wink и играем в онлайн-игры одновременно с разных устройств. Скорости доступа хватает всем членам семьи».

Получить более подробную информацию об услугах «Ростелекома» можно в офисах продаж, на сайте компании www.rt.ru или по бесплатному номеру 8 800 1000 800.