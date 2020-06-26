Народные приметы на 27 июня подскажут, следует ли готовиться к затяжным дождям

Народные приметы на 27 июня помогут узнать, будет ли на протяжении нескольких ближайших недель иметь место дождливая погода.

В былые времена людьми, которые, наблюдая за погодой на постоянной основе, установили основные закономерности изменения метеорологической ситуации, было сформулировано правило, гласящее, что дождь, имеющий место 27 июня, предвещает аналогичную погоду в течение семи ближайших недель. Стоит отметить, что в данном случае речь идет о ливнях.

Обилие мошек и комаров в этот день народные поверья называют предвестником отличного урожая ягод и грибов.

Если 27 июня имела место хорошая погода, крестьяне, жившие несколько веков назад, сеяли гречку.