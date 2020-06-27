Народные приметы на 28 июня подскажут, установится ли дождливая погода

Народные приметы на 28 июня помогут определить, установится ли в ближайшие дни дождливая погода.

Несколько столетий назад в народе было принято составлять предварительные прогнозы погоды, ориентируясь на различные факторы, которые современная метеорология не учитывает. К примеру, в старину существовало поверье, согласно которому обилие комаров в двадцать восьмой день первого месяца лета следует воспринимать в качестве сигнала о том, что в ближайшие дни пойдут затяжные дожди, а хорошая погода наступит не очень скоро.

Также в былые времена люди доверяли поверью, согласно которому дождь, имеющий место 28 июня, является предвестником крайне плохого урожая пшеницы.

Кроме того, крестьяне, которым выпало жить несколько столетий назад, после 28 июня не сеяли хлеб, поскольку считали, что столь поздний посев не принесет приемлемых результатов.