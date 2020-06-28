В Ичалковском районе произошел пожар в жилом доме

В Ичалковском районе пожарные ликвидировали возгорание в жилом доме.

Указанное происшествие произошло в ночь на 28 июня в деревне Юсуповка. В жилом доме, расположенном по адресу – улица Гагарина, вспыхнул огонь. Горел мусор. Очаг возгорания находился на чердаке. Пламя уничтожило мусор на площади, составляющей 4 квадратных метра.

Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru