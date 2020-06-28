Народные приметы на 29 июня подскажут, какой период лета наступает

Народные приметы на 29 июня подскажут, какой период будет определять метеорологическую обстановку в ближайшее время.

Несколько веков назад люди воспринимали предпоследний день первого месяца лета в качестве своего рода пограничной даты. В былые времена было принято говорить, что в этот день всё затихает. Стоит отметить, что данное наблюдение, позднее воспринимающееся в качестве некоего точного догмата в народной среде, представляет собой не пространное изъяснение из древних былин, а подтвержденный научными исследованиями факт.

Дело в том, что ученые установили, что именно 29 июня скорость движения нашей планеты по орбите снижается. Земля начинает вращаться медленнее. Также несколько столетий назад говорили, что после рассматриваемого дня начинается так называемое зрелое лето, а погодная обстановка будет корректироваться именно в направлении так называемых сугубо летних тенденций в виде жары и ясных дней.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, 29 июня вывозили на огороды навоз. Это действие не имело никакого практического предназначения, а представляло собой своего рода ритуал, который должен помочь собрать хороший урожай.

Тем, у кого болят зубы, 29 июня народные приметы советуют помолиться святому Тихону. Поверья гласят, что молитва избавит от боли.