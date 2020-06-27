Атюрьевский район: строится новый детский сад на 90 мест

Еще в мае на площадке по ул. Центральная райцентра возле АСОШ № 1 заработала строительная техника. В районе приступили к возведению нового детского сада.

- Детский сад «Радуга» запланирован на 90 мест с бассейном и ясельной группой для детей от 1,5 до 3 лет, - рассказал глава района И.С. Гусаров. - Это один из объектов, которые будут построены по нацпроекту «Демография» в 2020 году, на него выделено около 97 миллионов рублей. Срок проведения работ (от земляных до подключения к коммуникациям) — 4,5 месяца.

В настоящее время уже практически готовы котлован и подъездные пути для подвоза строительных материалов.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.