Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Развитие экспорта медицинских услуг»

В рамках проекта ведется создание информационных материалов на русском и английском языках о медицинских организациях Мордовии и доступных медицинских услугах. Разрабатываются стратегия и методические рекомендации по наращиванию экспорта медуслуг, в том числе для Мордовской республиканской центральной клинической больницы.

В целом федеральный проект «Развитие экспорта медицинских услуг» направлен на развитие в стране механизмов и условий, обеспечивающих рост экспорта медицинских технологий, и тем самым создание дополнительных источников финансирования российской системы здравоохранения, а также укрепление ее позитивного имиджа на международном рынке.

Цель проекта в Мордовии – увеличение объема экспорта медуслуг к 2024 году не менее чем в 4 раза по сравнению с 2017 годом.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.