Атяшевский район: дворы в райцентре будут благоустроены к 1 сентября

В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» на территории Атяшевского городского поселения в 2020 году будет произведено благоустройство дворовой территории в Микрорайоне-2 домов № 2,3 и 7.

По результатам проведенного электронного аукциона победителем определена организация ООО «Арсенал» (г. Саранск). С подрядчиком заключен муниципальный контракт на сумму более 2 млн. руб.

В соответствии с контрактом, ООО «Арсенал» выполнит работы по устройству нового проезда, парковочных площадок, тротуаров, будут установлены скамейки, урны для мусора.

Благоустройство завершится до 1 сентября.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.