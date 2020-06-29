Народные приметы на 30 июня подскажут, установится ли дождливая погода

Народные приметы на 30 июня помогут узнать, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

Несколько веков назад существовало метеорологическое правило, согласно которому багровый закат, имеющий место в последний день первого месяца лета, следует воспринимать в качестве сигнала о том, что в течение нескольких ближайших дней установится погодная обстановка, сопровождающаяся обильным дождями и сильным ветром.

Вечерняя радуга 30 июня людьми, которые жили несколько веков назад, называлась предвестником хорошей погоды.

Крестьяне в былые времена радовались грозе, которая имела место 30 июня, поскольку называли её своего рода небесным сигналом о хорошем урожае.