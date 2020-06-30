Прокуратура Кадошкинского района обнаружила несанкционированные свалки

В Кадошкинском районе сотрудниками прокуратуры были обнаружены несанкционированные свалки.

Представителями прокуратуры в ходе проведения проверки было установлено, что вопреки требованиям законодательства, на территории п. Кадошкино, а также Латышовского сельского поселения расположены несанкционированные свалки отходов потребления. Администрациями данных поселений меры к их устранению не принимались.

Прокурором района в суд было направлено два исковых заявления с требованием ликвидировать несанкционированные свалки бытовых отходов, которые были рассмотрены и удовлетворены.

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Источник: prokrm.ru