Народные приметы на 1 июля подскажут, будет ли наблюдаться ясная погода в ближайшее время

Народные приметы на 1 июля подскажут, установится ли в ближайшее время ясная погода.

Несколько веков назад люди для составления прогноза погоды на первую половину второго месяца весны обращали внимание на наличие тумана. Считалось, что в том случае, если в первый день июля он стелется по низинам, на протяжении ближайшего времени будет иметь место ясная погода.

Также в былые времена существовало весьма своеобразное и в некотором смысле странное поверье, согласно которому в ближайшие дни наступит засуха, если 1 июля можно мысленно повесить ведро на нижний рог месяца.

Кроме того, в первый день июля люди, жившие несколько веков назад, собирали травы, поскольку верили, что именно в это время они приобретают максимально полезные свойства.