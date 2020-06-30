Дубенский район: завершается строительство детского сада

В 2019 году в с. Дубенки начато строительство детского сада на 70 мест в рамках национального проекта «Демография». Проектно-сметная стоимость возводимого объекта – 70 млн руб.

Детский сад запроектирован одноэтажным, состоящим из трех групп – одной ясельной на 20 мест и двух дошкольных по 25 детей. Тендер на строительство выиграло ООО «СтройИнвест и К».

В текущем году осталось провести работы по благоустройству территории, закупить и установить необходимое оборудование.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.