Национальный проект «Здравоохранение». Региональный проект «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой из-за распространения новой коронавирусной инфекции вынужденно перенесена реализация ряда мероприятий регионального проекта.

Так, число граждан, прошедших профилактические осмотры с начала года составляет 55 800 человек. В марте диспансеризация была временно приостановлена. За это же время количество посещений при выездах мобильных медицинских бригад составило 14,5 тысяч.

На второе полугодие 2020 года запланированы вылеты санитарной авиации.

Напомним, что Президентом России Владимиром Путиным были объявлены 12 нацпроектов: «Демография», «Культура», «Здравоохранение», «Образование», «Жилье и городская среда», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Производительность труда и поддержка занятости», «Наука», «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Международная кооперация и экспорт». Главная задача национальных проектов – реальные позитивные изменения в жизни каждого российского гражданина и каждой семьи.

Мордовия участвует в 56 федеральных проектах, которые являются частью национальных.