Народные приметы на 2 июля подскажут, следует ли готовиться к сильной засухе

С помощью народных примет на 2 июля можно будет определить, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время установится сильная засуха.

Народные поверья, сформировавшиеся на основе результатов слежения за состоянием окружающей среды и закономерностями изменения погодной обстановки, гласят, что пчелы, которые во второй день второго месяца лета проявляют активность, а также демонстрируют злой настрой по отношению к человеку, являются предвестниками того, что в ближайшее время будут иметь место сильная засуха и жара.

Сонные пчелы 2 июля предвещают похолодание.

Православная церковь в этот почитает память святых Зосима и Савватия, которые считаются покровителями пчел.