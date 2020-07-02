В Саранске горел мусор

В Саранске произошло возгорание мусора.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 1 июля. В доме №122, расположенном по адресу – проспект 70 лет Октября, загорелся мусорный контейнер в мусоропроводе.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Огонь уничтожил мусор и повредил мусорный контейнер в мусоропроводе на общей площади 3 кв. м.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Мордовии.

Также читайте о том, что в Дубенском районе сгорел жилой дом.

Источник: 13.mchs.gov.ru