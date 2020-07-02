На территории одного из предприятий Саранска произошел пожар

В Саранске произошел пожар на территории предприятия.
Огонь вспыхнул днём 1 июля на территории завода «Резинотехника», расположенного по адресу – Северо-Восточное шоссе. Загорелась резиновая крошка. Огонь распространился на площади, составляющей 30 квадратных метров.
В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.
Пламя повредило оборудование. Кроме того, были закопчены стены и потолок.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru