Энергетики филиала «Мордовэнерго» пресекают воровство энергооборудования

В последние годы благодаря совместным усилиям энергетиков филиала «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги» - «Мордовэнерго» и силовых структур количество краж энергооборудования на территории республики снизилось. Однако каждое такое преступление причиняет серьезный ущерб не только электросетевой компании, но и потребителям. Один злоумышленник может стать причиной перерыва в электроснабжении нескольких населенных пунктов. Для восстановления оборудования энергетикам требуется время и финансовые затраты, которые могли быть направлены на повышение надежности энергоснабжения добросовестных потребителей.

Так, в г. Ардатов неизвестные повредили две опоры линии электропередачи на территории районной больницы. Еще один случай повреждения опоры линии электропередачи ВЛ 10 кВ произошел в Ковылкинском районе. В настоящее время сотрудники местных отделов полиции принимают меры по розыску виновных лиц.

В Большеигнатовском районе из-за кражи проводов длиной 1,2 км разукомплектованной оказалась линия, питающая одну из площадок местного сельхозпредприятия. В селе Булгаково Кочкуровского района хищение комплектующих с закрытой трансформаторной подстанции стало причиной повреждения электрооборудования. В Темниковском районе Республики злоумышленники похитили трансформаторную подстанцию и несколько километров провода.

По факту хищений сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовные дела, ведется розыск виновных лиц. Как показывает практика, ворам не удается остаться безнаказанными.

По закону ответственность за подобные незаконные действия предусмотрена ст. 158 УК РФ «Кража», а также ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Хищение электрооборудования – серьезное правонарушение, которое наказывается лишением свободы, может привести не только к аварийному отключению электроэнергии в жилых домах и объектах социального назначения, но и к гибели самих расхитителей.

Сотрудники управления безопасности филиала «Мордовэнерго» убедительно просят жителей Республики сообщать обо всех случаях причинения ущерба электросетевому комплексу, противоправных действиях вблизи энергообъектов (ЛЭП, подстанций, трансформаторов), о фактах хищения электрооборудования, лицах их совершивших, их пособниках, а также местах сбыта похищенного по «телефону доверия»: 8(8342) 28-22-56, (конфиденциальность гарантирована).

Компания «Россети» является оператором одного из крупнейших электросетевых комплексов в мире. Управляет 2,35 млн км линий электропередачи, 507 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 792 ГВА. В 2019 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 763 млрд кВт·ч. Численность персонала группы компаний «Россети» - 220 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе 15 межрегиональных, и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

Электросетевая компания «Россети Волга» (бренд ПАО «МРСК Волги») занимает доминирующее положение на рынке услуг по передаче электрической энергии по распределительным сетям 0,4-220 кВ и технологическому присоединению к электрическим сетям на территории семи регионов Приволжского федерального округа Российской Федерации (Саратовская, Самарская, Оренбургская, Пензенская, Ульяновская области, Республика Мордовия, Чувашская Республика). Центр управления ПАО «МРСК Волги» находится в городе Саратов.

Производственный потенциал компании включает в себя 1 698 подстанций 35-220 кВ установленной мощностью свыше 28 111 МВА, 45 933 трансформаторных подстанций 6-10/0,4 кВ установленной мощностью около 7678 МВА, более 226 570 км линий электропередачи 0,4-220 кВ. Численность персонала Компании – более 21 тыс. человек.

Основным акционером Общества является компания «Россети» (доля в уставном капитале - 67,97 %).