В Мордовии планируют запустить строительство быстровозводимого индивидуального жилья

Глава правительства Мордовии Владимир Сушков 2 июля осмотрел ход строительства индивидуальных домов из СИП-панелей компанией HotWell в селе Булгаково Кочкуровского района.

Технология строительства из структурных изоляционных панелей позволяет возводить жилье за 10-12 дней.

Строительная компания «Эколайф» готовит к запуску цех по производству экологичных быстровозводимых каркасно-панельных домов по немецкой технологии WEINMANN, планируя ввести объект в эксплуатацию в ближайшее время. На участке площадью 2 гектара, расположенном в Луховке, будет возведен 21 4-квартирный дом. Общая площадь строящегося жилья составляет более 8 тыс. квадратных метров. Каждая квартира получит отдельный вход, парковку и придомовую зону отдыха.

Также глава регионального правительства в Саранске ознакомился с ходом строительства моста через реку Инсар по улице Строительной. На данном объекте продолжается устройство береговой опоры, а также начались работы по гидроизоляции строительных конструкций.

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Источник: e-mordovia.ru