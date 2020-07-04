Народные приметы на 5 июля подскажут, будет ли декабрь морозным

Народные приметы на 5 июля помогут узнать, установится ли в декабре морозная погода.

В былые времена люди особо тщательно следили за метеорологической обстановкой в пятый день второго месяца лета. Считалось, что жаркая погода, имеющая место 5 июля, является верным признаком того, что в декабре будут наблюдаться сильные морозы.

Кроме того, несколько столетий назад существовало поверье метеорологической направленности, которая гласит, что яркий месяц вечером 5 июля свидетельствует о хорошем урожае.

Также предвестником отменных показателей урожайности в былые времена назывался дождь, который идет 5 июля.