Народные приметы на 6 июля подскажут, следует ли готовиться к затяжным дождям

Народные приметы на 6 июля помогут определить, установится ли в ближайшее время дождливая погода.

В былые времена среди примет метеорологической направленности существовало поверье, сформированное в ходе многолетних наблюдений за состоянием окружающей среды, которое гласит, что в том случае, если в шестой день второго месяца лета на небе наблюдается яркая радуга, в ближайшие дни наступит период затяжных дождей. О приближении осадков также сигнализируют муравьи, прячущиеся в муравейник.

Крестьяне, жившие несколько столетий назад, 6 июля сеяли репу. Это было связано с тем, что в народных представлениях рассматриваемая дата имела некую метафизическую силу, которая позитивным образом влияет на урожай репы.

Также в былые времена было принято париться в бане 6 июля. Считалось, что таким путем можно уберечь организм от любых заболеваний на год.