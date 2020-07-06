Как выбрать брокера для торговли бинарными опционами

Для того чтобы попробовать себя в новом деле и начать торговлю бинарными опционами, понадобится найти хорошего брокера – это посредник между трейдером и биржей, главной задачей которого становится своевременное исполнение заявок на покупку и продажу. Помимо этого он предоставляет важную аналитическую информацию и помогает работать с графиком.

Как выбрать бинарного брокера?

Количество компаний, которые получили лицензию, разрешающую вести брокерскую деятельность, неумолимо растет. Поэтому выбрать наилучшее предложение среди этого множества достаточно тяжело. Однако можно упростить задачу благодаря открытой и систематизированной информации, которая собрана в Сети.

Для того чтобы выбрать брокера, который поможет успешно торговать бинарными опционами было легче, следует использовать отзывы других трейдеров и рейтинги. Нередко в свободное время они делятся своим опытом взаимодействия с брокером и описывают различные нюансы работы. А вот рейтинг складывается по итогам оценки следующих параметров:

Скорость выплат и случаи получения денежной компенсации;

Условия торговли по договору;

Доступные активы, с которыми можно работать;

Качество работы сотрудников техподдержки;

Доступные инструменты для проведения технического анализа;

Аналитика от экспертов брокерской компании;

Защита персональных данных трейдера и данных об истории его торговли.

Читая отзывы брокеров, следует выделить в них оценку каждого параметра, указанного в списке. Подробный анализ предложений поможет понять, подходит ли брокер или нет. В конечном итоге, можно попробовать совершить несколько сделок на демо-счете, чтобы дать предварительную оценку брокерской компании.

Лучшие бинарные брокеры в 2020 году

Брокерские компании, которые были включены в рейтинг, получили лицензию, которая подтверждает их официальный статус. Этот факт позволяет говорить о том, что трейдеры могут выводить средства удобными способами и свободно решать спорные вопросы с русскоязычными сотрудниками техподдержки.

Альпари

Эта брокерская компания имеет достаточно большую историю. Она предлагает несколько типов счетов на выбор и продвинутую платформу для удобной торговли бинарными опционами из любой точки мира. Начать можно с маленьким или большим депозитом, предварительно попробовав свои силы, торгуя с помощью демо-счета.

С трейдерами связывается персональный менеджер и, если это будет необходимо, расскажет, с чего начать торговлю, и поможет сделать первые шаги. Покупать контракты и выставлять ордеры на продажу можно на терминале в компьютере или на мобильном устройстве. На сайте есть блог с обучающими статьями.

Получить подробную информацию можно, прочитав отзывы Альпари . Свою оценку дали не только начинающие трейдеры, но и опытные пользователи, которые уже успели поработать с другими брокерами.

ОлимпТрейд

Это еще один крупный брокер, который получил особую популярность в последние годы благодаря положительным отзывам. Компания была создана только в 2013 году, но уже успела предложить свои услуги с выгодными тарифами многим трейдерам. Многие из них говорят о высокой надежности компании, что подтверждается международными сертификатами.

Депозиты клиентов хранятся в европейском банке, что повышает степень защищенности денежных средств трейдеров. При первом пополнении брокер начисляет бонус на депозит, а также предлагает разнообразные акции владельцам разных типов счетов. Различные способы пополнения и вывода средств разнообразны, в том числе доступны банковские карты.

Прежде чем начать торговать с ОлимпТрейд, необходимо изучить основную информацию о бинарных опционах https://gerchik.ru/stati/binarnye-opciony-chto-eto-plyusy-i-minusy, чтобы точно не ошибиться с выбором актива и точки входа. Хорошая подготовка является залогом заключения успешной сделки как для опытного, так и для неопытного трейдера.

Global FX

Международный брокер начал работу в 2009 году в Канаде. Уже сегодня он предлагает свои услуги трейдерам из любой точки мира как брокер с подтвержденной лицензией. Компания предлагает пройти курсы обучения и, если такой выбор будет удобен трейдеру, вести самостоятельную торговлю без помощи.

Global FX предлагает пользователям услуги финансового управляющего и постоянно обновляет аналитические сводки. Для торговли доступны 90 валют, индексы, сырье, акции, драгметаллы и CFD-контракты. Доступно несколько видов счетов с различными минимальными ограничениями по депозиту. Global FX отзывы https://forex-up.com/ru/broker-reviews/globalfx-review/ помогут оценить все сильные стороны брокера.