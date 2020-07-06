Народные приметы на 7 июля подскажут, грядут ли дожди

Народные приметы на 7 июля подскажут, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время установится дождливая погода.

В былые времена существовало поверье, которое гласит, что о грядущих дождях в седьмой день второго месяца лета может сигнализировать сильный запах травы.

Кроме того, люди, которым выпало жить во времена, когда о технике, способной максимально точно предсказать грядущие изменения погодной обстановки, не было и речи, верили, что звездное небо в ночь на 7 июля представляет собой предвестие хорошего урожая грибов.

Древние славяне 7 июля воспринимали в качестве дня почитания сил воды и огня. Поэтому они водили хороводы вокруг костров и купались в этот день.