Народные приметы на 8 июля подскажут, как долго продержится жара

Народные приметы на 8 июля подскажут, сколько продержится жаркая погода.

Несколько столетий назад в народной среде статус своего рода точного синоптического ориентира имело поверье, сформированное в результате многолетних наблюдений за погодой, которое гласит, что высокая температура воздуха, наблюдающаяся в восьмой день второго месяца лета, представляет со6бой предвестие о том, что жара продержится ещё 40 дней.

Также в былые времена семейные пары старались 8 июля быть вместе на протяжении всего дня. Это стремление объясняется тем, что существовала примета, которая гласит, что упомянутый день, проведенный совместно, на весь год обеспечит семью достатком.

Если 8 июля рассада обильно потребляет воду для полива, период сенокоса будет сопровождаться засухой.