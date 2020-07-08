В Теньгушевском районе пенсионерка осталась без жилья из-за пожара

В Теньгушевском районе произошел пожар, который уничтожил жилой дом.

Днём 7 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории населенного пункта Широмасово. На улице Бараева загорелся жилой дом №25. Огонь полностью уничтожил постройку на площади 99 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Постройка принадлежала 70-летней пенсионерке.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru