Народные приметы на 9 июля подскажут, какая погода продержится до осени

Народные приметы на 9 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до осени.

Несколько столетий назад люди доверительно относились к поверью метеорологического характера, которое называет солнечную погоду, имеющую место в девятый день второго месяца лета, верным признаком того, что аналогичная обстановка будет наблюдаться до начала осени.

Засушливая погода в этот день народными приметами называется предвестием о том, что до конца лета не будет хорошего урожая грибов.

Люди, которые жили в те времена, когда развитие медицины находилось не на очень высоком уровне, а о больницах никто и вовсе не слышал, 9 июля молились иконе Божьей Матери Тихвинской. Наши предки верили, что таким путем они обеспечивают своих детей крепким здоровьем.