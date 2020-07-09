Народные приметы на 10 июля подскажут, следует ли готовиться к частым дождям

Народные приметы на 10 июля помогут определить, какая метеорологическая обстановка будет наблюдаться до конца сентября.

Несколько столетий назад главным ориентиром для составления прогноза погоды на несколько ближайших месяцев с учетом метеорологической обстановки, имеющей место в десятый день второго месяца лета, было наличие или отсутствие дождя. Считалось, что дождливая погода, наблюдающаяся 10 июля, является предвестием о том, что осадки буду очень частыми до конца сентября.

Облака, которые в десятый день июля плывут с северной стороны, народные поверья называют предвестниками того, что в ближайшее время установится засуха.

Если 10 июля на листьях конского щавеля можно увидеть липкие капельки сока, через два дня будет дождь.