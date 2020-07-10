В Саранске загорелась баня

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание бани.

Происшествие произошло утром 9 июля на территории Ленинского района города. Возле дома №35, расположенного по адресу – улица А. Невского, загорелась баня. Пламя повредило постройку на площади 30 квадратных метров.

Какая-либо информации о пострадавших в результате данного пожара не поступала.

В настоящее время специалисты выясняют, по какой причине произошло возгорание бани.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru