В Саранске загорелся мусор

В Саранске пожарные ликвидировали возгорание мусора.
Происшествие произошло утром 9 июля. На территории логистического центра ООО «ЛВЗ Саранский», расположенного по адресу – улица 2-я Промышленная, загорелся мусор. Очаг возгорания был обнаружен в складском помещении.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Причина возгорания мусора в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС России по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru