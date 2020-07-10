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Народные приметы на 11 июля подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 11 июля подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 11 июля помогут определить, будет ли грядущая зима ранней.

В былые времена, когда прогноз погоды составлялся не на основе данных, предоставляемых высокоточным оборудованием, а исходя из наблюдений за состоянием природы и поведением разного рода живности, существовало поверье, которое в те времена имело статус самого настоящего синоптического правила, гласящее, что кукушка, замолчавшая в одиннадцатый день второго месяца лета, предвещает раннюю зиму с большим количеством снега.

Крестьяне, жившие несколько веков назад, 11 июля собирали крапиву, поскольку считали, что именно в этот день максимально активизируются все её полезные свойства.

Молодежь в былые времена старалась 11 июля веселиться до утра. Каких-либо конкретных поверий, связанных с этим обычаем, нет. Считается, что подобным образом молодые люди призывали всё самое хорошее и отгоняли всё самое плохое.

 

 

 

   