В Саранске загорелась квартира

В Саранске произошел пожар в квартире.

Днём 10 июля на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Миронова. В одной из квартир дома №10Б вспыхнул огонь. Пламя повредил кухонный гарнитур на площади 3 кв. м.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

Сотрудники МЧС призывают граждан быть внимательными и осторожными при обращении с огнем.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru