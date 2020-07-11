Народные приметы на 12 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 12 июля помогут определить, когда наступит климатическая осень.

В былые времена именно в двенадцатый день второго месяца лета люди определяли, насколько быстро наступит осенняя пора. Поверья, сформированные в ходе многолетних наблюдений за природой, гласят, что о раннем наступлении осени могут свидетельствовать листья, которые начали с деревьев опадать 12 июля.

Также существует поверье, согласно которому кукушка, начавшая активно подавать сигналы после 12 июля, представляет собой предвестие о том, что лето будет долгим, а зима наступит поздно.

Крестьяне, жившие в старину, радовались дождю, который идет в этот день, поскольку видели в нём так называемое природное знамение о хорошем урожае.