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Народные приметы на 12 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 12 июля подскажут, будет ли осень ранней

Народные приметы на 12 июля помогут определить, когда наступит климатическая осень. 

В былые времена именно в двенадцатый день второго месяца лета люди определяли, насколько быстро наступит осенняя пора. Поверья, сформированные в ходе многолетних наблюдений за природой, гласят, что о раннем наступлении осени могут свидетельствовать листья, которые начали с деревьев опадать 12 июля.

Также существует поверье, согласно которому кукушка, начавшая активно подавать сигналы после 12 июля, представляет собой предвестие о том, что лето будет долгим, а зима наступит поздно.

Крестьяне, жившие в старину, радовались дождю, который идет в этот день, поскольку видели в нём так называемое природное знамение о хорошем урожае.   

 