Народные приметы на 13 июля подскажут, когда наступят холода

Народные приметы на 13 июля помогут определить, когда наступят холода.

Несколько столетий назад, когда для составления прогноза погоды не изучалась метеорологическая обстановка с помощью специального оборудования, а обращалось первоочередное внимание на поведение разного рода живности и результаты личных наблюдений за природой, было сформировано поверье, гласящее, что в том случае, если в течение шести дней после 13 июля активно поют соловьи, лето будет долгим, а настоящие холода наступят в начале ноября.

Также в былые времена люди верили, что мерцающее звездное небо, имеющее место в ночь на рассматриваемый день, сигнализирует о том, что в полдень будет гроза.

Считается, что люди, родившиеся 13 июля, являются целеустремленными.