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Народные приметы на 14 июля подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 14 июля подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 14 июля помогут определить, когда наступит зима.

Когда прогноз погоды составлялся исключительно на основе выявленных в ходе персональных наблюдений закономерностей изменения метеорологической обстановки, а техники, предназначенной для подобного рода целей, не было и в помине, существовало поверье, согласно которому в том случае, если 14 июля слышно пение соловья, настоящая зима, сопровождаемая снегопадами и морозами, наступит во второй половине ноября.

Яркое мерцающее небо, наблюдающееся в ночь на 14 июля, народные поверья называют предвестником того, что в дневное время будет гроза.

Крестьяне, которым выпало жить несколько столетий назад, 14 июля пололи огороды, веря в то, что совершение данных действий в этот день является гарантией отсутствия сорняков в будущем.   

 