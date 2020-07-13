Народные приметы на 14 июля подскажут, когда наступит зима

Народные приметы на 14 июля помогут определить, когда наступит зима.

Когда прогноз погоды составлялся исключительно на основе выявленных в ходе персональных наблюдений закономерностей изменения метеорологической обстановки, а техники, предназначенной для подобного рода целей, не было и в помине, существовало поверье, согласно которому в том случае, если 14 июля слышно пение соловья, настоящая зима, сопровождаемая снегопадами и морозами, наступит во второй половине ноября.

Яркое мерцающее небо, наблюдающееся в ночь на 14 июля, народные поверья называют предвестником того, что в дневное время будет гроза.

Крестьяне, которым выпало жить несколько столетий назад, 14 июля пололи огороды, веря в то, что совершение данных действий в этот день является гарантией отсутствия сорняков в будущем.