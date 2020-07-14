Народные приметы на 15 июля подскажут, будет ли зима ранней

С помощью народных поверий на 15 июля можно определить, следует ли готовиться к тому, что зима будет ранней.

Несколько столетий назад люди начинали составлять прогнозы погоды, которые не следует воспринимать в качестве абсолютно точных, ведь они не основываются на изучении метеорологической обстановки научным путем на осень и зиму ещё в середине лета. Существовало поверье, которое гласит, что наличие желтых листьев на деревьях в пятнадцатый день второго месяца лета является предвестником раннего наступления зимы.

Также народные поверья гласят, что обилие ягод в лесах 15 июля следует воспринимать в качестве предвестия о том, что грядущей зимой будут наблюдаться сильные морозы.

В былые времена крестьяне 15 июля приступали к сбору вишен.