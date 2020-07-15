Народные приметы на 16 июля подскажут, следует ли готовиться к ухудшению погоды

Народные приметы на 16 июля помогут узнать, следует ли готовиться к тому, что в ближайшее время существенно ухудшится метеорологическая обстановка.

Поверья, которые продолжают доказывать свое право на существование даже в эпоху высокоточных исследований, гласят, что в том случае, если в шестнадцатый день июля слышны раскаты грома, а небесную гладь время от времени прорезают молнии, аналогичная метеорологическая обстановка продержится ещё несколько дней.

Обилие комаров в этот день свидетельствует о том, что ближайшая неделя порадует теплой и ясной погодой.

Народные поверья настоятельно не советуют приступать к новым начинаниям 16 июля, поскольку этот день несколько веков назад имел статус даты с негативной метафизической энергетикой.