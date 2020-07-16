Сезон ФНЛ 2020/2021 стартует 1 августа, судьба «Мордовии» не известна

Розыгрыш второго по силе дивизиона России по футболу был остановлен в середине марта. Заседание бюро Исполкома РФС приняло решение о досрочном завершение сезона 2019/2020 и сохранение мест в элитном дивизионе для всех команд.

Саранская «Мордовия» завершила сезон на последнем месте в турнирной таблице, но имела все основания для старта сезона 2020/2021 в ФНЛ. Теперь судьба саранского клуба неизвестна, но точно «Мордовия» не сыграет в ФНЛ.

Формат сезона

В сезоне 2020/2021 в ФНЛ примет участие 22 команды. Эксперты Bukmeker-Expert.com выделяют фаворитами сезона: «Химки», «Чертаново», «Оренбург», «Торпедо» и «Нефтехимик».

Чемпионат России по футболу будет разбит на две части: осеннюю и весеннюю. Список претендентов на повышение в классе определится после зимней паузы, так как именно на этом отрезке возникают финансовые проблемы, которые заставляют команды не думать о повышении в классе.

Первая часть сезона пройдет с 1 августа по 5 декабря. На этом отрезке команды сыграют 26 из 42 туров. Вторая часть сезона стартует 27 февраля, а вот точной даты окончания нет. В предложенном ФНЛ календаре обозначено две даты окончания сезона: 15 мая и начало июня. Раннее окончание сезона связано со стартом чемпионата Европы по футболу и синхронизацией календаря с РПЛ. В первом варианте предусмотрены стыковые матчи с клубами РПЛ, во втором варианте повышение в классе получат только 1 и 2 команда сезона, 3 и 4 не сыграют в стыках.

Из 22 участников сезона 2020/2021 известен 21. На последнюю путевку претендуют сразу три клуба: «Алания», «Олимп-Долгопрудный» и КАМАЗ.

Проблемы «Мордовии»

Каждый год список футбольных команд с финансовыми проблемами пополняется. Самый яркий пример: банкротство «Тосно» и «Амкара». Первые дебютировали в РПЛ и выиграли Кубок России, но из-за финансовых проблем прекратили существование. Вторые на протяжении 14-ти сезонов выступали в элитном дивизионе и участвовали в еврокубках, но не избежали той же участи.

Зачастую для провинциальных клубов фатальным становится выход в РПЛ, так как бюджет команды увеличится в 2 – 3 раза, что влечет за собой долги. «Мордовия» дважды выходила в РПЛ: в сезоне 2011/2012 и 2013/2014, оба раза с первого места в ФНЛ.

Финансовые проблемы преследуют «Мордовию» с сезона 2014/2015, когда команда под руководством Юрия Сёмина заняла 8 место в РПЛ и дошла до четвертьфинала Кубка России. За последние пять лет «Мордовия» играла в РПЛ, ФНЛ, ПФЛ и вот теперь вновь неизвестность.

«Мордовия» не прошла процедуру лицензирования для участия в ФНЛ. Причиной отказа стали финансовые проблемы. Сейчас, долги клуба составляют 170 млн рублей.