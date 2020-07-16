Народные приметы на 17 июля подскажут, будет ли зима морозной

Народные приметы на 17 июля помогут определить, будет ли грядущая зима отличаться сильными морозами.

Несколько столетий назад было принято доверять поверью метеорологической направленности, которое гласит, что в том случае, если в семнадцатый день второго месяца лета наблюдается обилие ос, предстоящая зима будет суровой.

Также в старину люди верили, что наличие желтых листьев на деревьях 17 июля следует воспринимать в качестве предвестника того, что осень наступит рано.

Кроме того, существует поверье, согласно которому погодная обстановка 17 июля полностью совпадает с погодной обстановкой 11 августа.